５日、政府活動報告を行う李強氏。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京3月5日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議が5日、北京の人民大会堂で開幕した。李強（り・きょう）国務院総理が政府活動報告を行った。