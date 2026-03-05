3月5日は二十四節気の1つ「啓蟄」です。冬ごもりしていた虫が暖かさを感じて地上に出てくる頃とされています。山形県鶴岡市の鶴岡公園では、春の近づきを告げる恒例の「胴巻き外し」作業が行われています。鶴岡公園では、冬を迎える前にマツの幹にワラで出来たコモを巻きつける「胴巻き」が行われます。害虫をコモの中におびき寄せて越冬させ、春にコモごと焼却することで木の被害を防ぐとされる伝統の防除法です。毎年「啓蟄」に