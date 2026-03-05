吉林省延辺朝鮮族自治州で氷上レジャーを楽しむ広東省の研修団。（２月４日撮影、長春＝新華社配信）【新華社北京3月5日】中国で5日開幕した第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に提出された政府活動報告は、2026年の政府活動任務として、条件を備えた地方が小中学校に春休み・秋休みを導入するとともに、有給オフピーク休暇制度を実施するのを支援するとした。