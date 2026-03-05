浙江省杭州市で開かれた第４回世界デジタル貿易博覧会のデジタル・スマート技術未来テーマ展示エリアで、ロボットメーカー杭州宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）が開発した人型ロボットの格闘試合を見る人たち。（２０２５年９月２５日撮影、杭州＝新華社記者／徐碰）【新華社北京3月5日】中国で5日開幕した第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に提出された政府活動報告によると、第15次5カ年規画（2026〜30年