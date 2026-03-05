イギリスで開催された世界的な映画イベント「ロンドン・フィルムメーカー国際映画祭」で、TBSテレビが制作したドキュメンタリー映画「カラフルダイヤモンド〜君と僕のドリーム2〜」が、最優秀ドキュメンタリー賞と外国語映画部門最優秀監督賞を受賞しました。【写真を見る】作品賞に加え、外国語映画部門最優秀監督賞を受賞した津村有紀監督「ロンドン・フィルムメーカー国際映画祭」は、今年の開催会場をドーバー海峡近くのイギリ