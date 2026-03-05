うその投資話におよそ1200万円を投資した女性からさらに現金をだまし取ろうとしたとして、ベトナム国籍の男が警視庁に現行犯逮捕されました。詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、ベトナム国籍の専門学校生、ホー・バー・コン容疑者（21）です。ホー容疑者は仲間と共謀し、大手証券会社の社長などになりすまして、おととい（今月3日）、東京・あきる野市の70代女性にうその投資話を持ちかけ、現金1000万円をだまし取ろうとした