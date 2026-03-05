医師の資格がないのに東京・小金井市の住宅などで美容整形手術をしたとして、ミャンマー国籍の男2人が警視庁に逮捕されました。医師法違反の疑いで逮捕されたのは、ミャンマー国籍のチー・チャン・コ容疑者（41）ら男2人です。2人は去年5月から今年2月までの間、東京・小金井市の住宅や武蔵野市のビルの一室などで、医師の資格がないにもかかわらず、ミャンマー国籍の30代の女性客3人に対し、あわせて5回、上まぶたの切開などをす