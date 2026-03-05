ビーケージャパンホールディングスは6日より、大人も楽しめる「わたくしの」デザートシリーズから、濃厚でほろ苦いリッチチョコクリームと甘酸っぱい特製ストロベリージャムを使用した『わたくしのプレミアムショコラ チョコレート＆ストロベリー』（税込250円）を期間限定で新発売する。【写真】ソースがとろ〜り！新作パイ断面図バーガーキングでは大人も楽しめるおいしさをテーマに「わたくしの」デザートシリーズを販売し