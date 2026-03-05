関東から九州にかけて広く晴れ関東や東北では強い風きょうは、関東から九州にかけて広く晴れるでしょう。北陸や北日本は雲の広がる所があり、所々で雨や雪が降る見込みです。強く降る所はなさそうです。 【CGで見る】6日（金）午後7時〜8日（日）午前7時までの雨と雪の予想一方、日本の東海上にある発達した低気圧の影響で、関東や東北では夕方にかけて風が強く吹くため、交通機関の乱れなどにご注意ください。スギ花粉も東北か