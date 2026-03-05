◇第6回WBCオーストラリア─台湾（2026年3月5日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日、東京ドームで行われる1次ラウンドC組の台湾─オーストラリア戦で幕を開け、両チームとも先発が好投した。台湾の先発は今季からソフトバンクに加入した最速158キロ右腕、徐若熙（シュー・ルオシー）で、高めの直球と低めに沈むチェンジアップを組み合わせ、4回まで相手打線を2安打に封じ無失点だった。一方