GLAYのリーダー・TAKUROさんの妻でモデルの岩堀せりさんは3月5日、自身のInstagramを更新。TAKUROさんとのツーショットを公開しました。【写真】岩堀せりとTAKUROの夫婦ショット「ポスターのようです」岩堀さんは、「ニューヨークで @saraimari724 が突然撮ってくれた写真」とつづり、1枚のモノクロ写真を投稿。ソファに並んで寝そべる2人の姿が写っており、TAKUROさんは目線を外し、岩堀さんは真っすぐカメラを見つめています。