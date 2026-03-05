お笑いコンビ・フットボールアワーの後藤輝基（51）が、5日までに更新されたYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」に出演。一番最初に好きになった芸能人を明かした。【動画】「全く変わらん」一番最初に好きになった芸能人を明かした後藤輝基この日は『遠況トーク』と題し、「人生で初めて『憧れた』有名人についてトークを展開した。後藤は「誰を一番最初に好きになりました？有名人で」と出演者に水を向けた。漫画のキャ