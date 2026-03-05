NHK大阪放送局は5日、関西若手芸人の登竜門『第55回NHK上方漫才コンテスト』（20日生放送）の司会と審査員を発表した。【写真】『第55回NHK上方漫才コンテスト』本選出場8組発表司会は、第34回大会（2004年）で優秀賞を受賞したお笑いコンビ・麒麟の川島明と、元日向坂46の松田好花に決定した。そして審査員は浅越ゴエ（ザ・プラン9）、岩尾望（フットボールアワー）、奥田修二（ガクテンソク）、久保田かずのぶ（とろサーモン