偽造された昭和天皇在位60年記念の1万円銀貨＝5日、東京税関偽造された昭和天皇在位60年記念の1万円銀貨を輸入したとして、警視庁と茨城、埼玉両県警の合同捜査本部は5日までに、偽造通貨輸入の疑いで、中国籍の会社役員、薛志偉容疑者（36）＝東京都足立区＝を再逮捕した。合同捜査本部によると、容疑者らのグループは昨年4月以降、7都県の金融機関に偽造銀貨千枚以上を持ち込み、現金と両替したという。再逮捕容疑は昨年4月