偽造された昭和天皇在位60年の記念銀貨を密輸した疑いで中国籍の男が再逮捕された。薛志偉（せつ・しい）容疑者（36）は2025年4月、偽造された昭和天皇の在位60年を記念した1万円銀貨計250枚を中国から密輸した疑いがもたれている。薛容疑者は、偽造された銀貨をスナック菓子や衣類などに隠して国際郵便で密輸していた。薛容疑者は偽名を使い、東京や埼玉など7つの都県で、40回以上に渡って計1000枚以上の偽造銀貨を両替していたと