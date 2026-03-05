湾岸地域や紅海の港湾を巡る普段通りのレジャークルーズとして始まった旅が、今では何百人もの乗客にとって不安な待ち時間へ変貌（へんぼう）しつつある。写真はカタールのドーハに停泊中の「マインシフ5」＝3月2日/Noushad Thekkayil/NurPhoto/Shutterstoc（CNN）「ミサイルの潜在的脅威あり、ただちに最寄りの安全な建物に避難を」――レスリー・バランタインさんは、早朝に携帯電話の緊急警報で目覚めた。夫のアリスターさんは