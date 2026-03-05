NCTのジャニーがパリで魅せた多彩な姿に、世界中のファンの視線が釘付けになった。ジャニーは最近、自身のインスタグラムを更新し「avocado toast」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。【写真】ジャニー、パリで見せた多彩な表情「本当にステキ…」公開された写真には、フランス・パリのヴェルサイユ宮殿を満喫する彼の姿が収められている。チェックのシャツにジャケットを合わせたシックな装いがモデル顔負けのスタイル