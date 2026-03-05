ガールズグループaespaのメンバー、ジゼルが仁川（インチョン）国際空港に登場した。3月5日、ジゼルは、海外でのスケジュールのため、仁川国際空港を通じてフランス・パリに向かった。彼女は「2026年秋冬パリ・ファッションウィーク」のファッションショーに出席する。【写真】ジゼル、沖縄で見せた“スイムウェアSHOT”写真のなかのジゼルは、毛が立ったテクスチャーが特徴的なベージュのジャケットにジーンズを合わせている。な