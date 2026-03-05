◆オープン戦ＤｅＮＡ―中日（５日・横浜スタジアム）中日・細川成也外野手が初回２死三塁で先制打を放った。初球のカーブを仕留め、左翼フェンス直撃の二塁打。４日も初回に先制二塁打を放っており、１日のＤｅＮＡ戦（バンテリンＤ）から３試合連続の打点となった。この打席までオープン戦は打率５割と好調だ。なおも２死二塁で５番のサノーも右前適時打。こちらも初球を捉え、２点を先取した。