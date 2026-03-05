巨人・山崎伊織投手（２７）が６日のオリックスとのオープン戦（京セラドーム）で先発することが決まった。登板前日の５日はジャイアンツ球場で１軍練習に参加。キャッチボールやダッシュなどで丁寧に最終調整した。対外試合はここまで２登板、計５回を投げて失点１。春季キャンプ中の２月２８日・韓国サムスン戦（那覇）では３回１安打１失点だった。今回は４イニング程度を予定しており「（試合で）投げないと、投げる体力は