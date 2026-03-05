【折り鶴根付】 3月7日～ 順次発売 価格：1回500円 「折り鶴根付」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「折り鶴根付」を3月7日より順次発売する。価格は1回500円。 本商品は、多様な模様の折り鶴を再現した根付。約70mmのサイズでそれぞれ組み合わせることもできる。 「祝寿」「菊桜」「雅毬」「翠牡丹」「青波」の全5種がラインナップさ