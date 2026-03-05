スノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）で２０２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が５日、都内で行われた四輪駆動車のブランド「Ｊｅｅｐ（ジープ）」の新モデル発表会後に取材に応じ、３０年冬季五輪挑戦への思いを表明した。先月のミラノ・コルティナ五輪後、そのまま休まずに出場した招待大会のザ・スノーリーグ（米国）から３日に帰国した平野。次の目標について「４年後の試合に向けて、また戦