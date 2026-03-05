◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組オーストラリア―台湾（５日・東京ドーム）第６回ワールド・ベースボール・クラシックが５日、開幕した。東京ドームで行われるＣ組では、台湾とオーストラリアによる開幕カードにプレーボールが宣告された。ビッグエッグが台湾の「ホーム」と化した。熱狂的な応援で知られる台湾ファンによって３６０度、埋め尽くされ、超満員の熱気。１球１球、大きな歓声が巻き起こり、ナインを後押しした。一