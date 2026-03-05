大隅縦貫道の一部である鹿屋串良道路 東原IC付近の様子。 「大隅縦貫道」は東九州道からさらに南へ伸びる新道路 大隅縦貫道の概要。 離島を除いた日本本土の最南端に位置するのが、鹿児島県の「大隅半島」だ。九州を二本足に例えると、向かって右側にあたる。大隅半島のスケールは大きく、足の付け根にあたる霧島市（旧国分市）から半島最南端の佐多岬までは約120km。県南東部の主要都市で、国際港を擁する志布志（しぶ