お笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造（54）が、4日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。高校時代に経験した野球部の練習について語った。同番組には、昨季限りで現役を引退した中田翔氏、野球解説者の今成亮太氏もゲスト出演。それぞれ出身の野球強豪校での、過酷な練習話で盛り上がった2人だったが、香川・寒川高校出身の遠藤は「うちなんて弱小校やから、こういう強豪校に勝つための練習