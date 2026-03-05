“なんちゃってシティSUV”ではない高い性能を実感ジープ「アベンジャー」は2024年に日本市場に登場した、ジープブランドで最もコンパクトなSUVです。登場時は電気自動車（BEV）のみでしたが、今回新たにマイルドハイブリッドモデル「アベンジャー 4xe ハイブリッド（Avenger 4xe Hybrid）」が追加されました。【画像】これがジープの“コンパクトSUV”に追加されたマイルドハイブリッドです！ 画像を見るはたしてジープブラ