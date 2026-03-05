＜ブルーベイLPGA初日◇5日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米女子ツアー、春のアジアシリーズ最終戦となる中国大会が開幕し、第1ラウンドが進行している。今季初戦となる渋野日向子は、日本時間午後0時56分に1番パー4からティオフ。パーで2026年をスタートさせた。【写真】現地で撮影！ シブコのクラブセッティングに変化がティショットはフィアウェイ左へ。2打目をグリーン手前にオン。段越えのバ