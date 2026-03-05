＜ブルーベイLPGA事前情報◇4日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞今季初戦を迎える西村優菜はクラブセッティングを刷新した。14本のうち3番ウッド、6番ユーティリティ、6番アイアン、パター“以外”の10本をチェンジ。「わたしはクラブ慎重派なんですけど、ガッツリ替えられました」と、契約するキャロウェイの新モデルを中心に揃えた。「しっかりつかまってくれるのとスピン量」が決め手だ。【写真】