渋野日向子のマネジャーが公式インスタグラムを更新。渋野にとっての今季初戦、3月5日に中国・海南島で開幕する米国女子ツアー「ブルーベイLPGA」を目前に、本人からのメッセージを動画で投稿した。【動画】シブコが笑顔でVサイン！ 今季の意気込みを楽しそうに語る動画に登場した渋野は「2026年、今シーズン開幕します。元気いっぱいで頑張ります。応援よろしくお願いします！」と話すと、Vサインでポーズ。動画の途中では撮影す