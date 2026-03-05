◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC オーストラリア−チャイニーズ・タイペイ（5日、東京ドーム）オーストラリアのキャプテンで、9番ライトでスタメン出場しているティモシー・ケネリー選手。その娘のフローレンスちゃんは前回2023年の大会で、「レッツゴージョージ！」「レッツゴーダディ！」の声援を大きな声で送り、SNSで話題となりました。3年がたち、6歳になったフローレンスちゃんは背も大きくなっていま