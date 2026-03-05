阪神は５日、首脳陣、球団フロント、選手らが必勝祈願に西宮神社を訪れた。境内には約５００人のファンが詰めかけ、必勝祈願を見届けた。新しく選手会長に任命されてから初めての参拝となった村上は「試合が始まっていくっていうそういう気持ちになりました。ケガなく１年間がんばりたいなっていう気持ちになりました」と話した。