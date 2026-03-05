国民民主党の玉木代表は、消費税の減税や給付付き税額控除について話し合う「社会保障国民会議」に参加することを表明しました。国民民主党玉木雄一郎 代表「我々として国民会議に参加をしたいと思います。私たちが選挙でも訴えてきた政策の実現に繋げる場として、国民会議でもしっかりと論戦を張っていきたい」国民民主党の玉木代表は5日に行われた党の会合のなかで「公開のあり方などについて、こちらの要請を与党に受け