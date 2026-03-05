女優檀れい（54）が5日、インスタグラムを更新。独立を発表した。檀は「この度私檀れいは長らくお世話になりました太田プロダクションを退所し独立することとなりました。いつも私を支え、共に走って下さった事務所の皆さん、マネージャーさん、今まで本当にありがとうございました!心より感謝申し上げます」と報告した。「宝塚を退団して20年私はこれまでたくさんの方々、たくさんの作品に出逢い生かされてきました。まだまだ時