【eBaseball: PRO SPIRIT】 3月5日 配信開始 コナミデジタルエンタテインメントは、プレイステーション 5/PC（Steam）用野球ゲーム「eBaseball: PRO SPIRIT」の配信を3月5日から開始した。無料でプレイ可能。 本作は対戦に特化した「プロ野球スピリッツ」シリーズ新タイトルで、ゲーム内に用意された選手でチームを編成して世界中のプレーヤーと競