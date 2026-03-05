【その他の画像・動画等を元記事で観る】シリーズ累計100万部突破！『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』がTVアニメ化！本作は、ももよ万葉・三登いつきが手掛ける原作小説（SQEXノベル）と、ながと牡蠣が手掛ける同名コミックス（マンガUP！）で展開されている大人気シリーズで、武闘派令嬢による婚活ラブコメディを描いた作品。この度、TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』（略