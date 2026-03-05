NEXCO中日本名古屋支社は、伊勢湾岸道での通行止め解除後も道路情報板に「ここで出よ工事通行止」と誤って表示されたままになっていたと明らかにしました。 NEXCO中日本名古屋支社によりますと、3月4日午後11時から5日午前5時50分まで、伊勢湾岸道上り線の飛島JCTから東海JCTにかけて、工事による通行止めを行っていましたが、通行止め解除後も約3時間半、工事区間だった名港潮見IC付近に設置している道路情報板に「ここで出よ工