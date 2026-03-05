by Fortune Brainstorm TechチャットAIのClaudeを開発するAnthropicのダリオ・アモデイCEOが、アメリカ国防総省との契約についてOpenAIが発信したメッセージについて、「真っ赤なうそ」だと指摘するメールを従業員に宛てて送信していたことが報じられました。Read Anthropic CEO’s Memo Attacking OpenAI’s ‘Mendacious’ Pentagon Announcement - The Informationhttps://www.theinformation.com/articles/read-anthropic-ceos