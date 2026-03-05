米株価指数先物下げ拡大、ダウ200ドル超安イランが強硬姿勢強調 東京時間12:43現在 ダウ平均先物MAR 26月限48577.00（-219.00-0.45%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6853.50（-22.50-0.33%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25039.75（-88.50-0.35%）