Amazonで、アップルの新製品「iPhone 17e」と「iPad Air(M4)」、M5チップの「MacBook Air」、M5 Pro/Maxの「MacBook Pro」の予約受付が開始されている。価格はiPhone 17eの256GBで99,800円、iPad Air(M4)は11インチの128GB/Wi-Fiモデルで98,800円。 製品ごとに、カラーバリエーションやストレージ容量、チップ構成、Wi-Fiモデル/Wi-Fi＋Cellularモデルなどをカスタマイズできる。