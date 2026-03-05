国内最大級の子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」を運営するアクトインディ株式会社では、アンケート調査や取材からリアルな親子の行動を浮き彫りにする「いこーよファミリーラボ」にて子育て世帯に、「入園準備のリアル＆新生活を乗り切るサービスランキング」について１月に５２２人にアンケート調査を実施した。幼稚園や保育園の入園前の子どもの様子や子どもが不安に感じていること、保護者が子供の入園前に感じていた不