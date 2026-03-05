テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は５日、この日開幕するワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について報じた。６日に初戦の台湾戦を迎える日本代表「侍ジャパン」が５日に会場の東京ドームで練習を行い、大谷翔平（ドジャース）らが会見に臨んだことをＶＴＲとともに紹介。また対戦する台湾代表が２０２４年「プレミア１２」の決勝で日本を破って優勝した世界ランク２位