覆面ホラー作家・雨穴氏の2年ぶりとなる最新作『変な地図』が、3月5日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」で週間0.7万部を売り上げ、20位にランクイン。累積売上は50.3万部となり、50万部を突破した。雨穴氏の作品が同ランキングで累積売上50万部を達成するのは、『変な家』『変な絵』『変な家2 〜11の間取り図〜』に続き、自身通算4作目【※1】となる。【動画】ホラー作家・雨穴、初の記者会見を開催外国人記者を前に突