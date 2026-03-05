国民民主党の玉木雄一郎代表は5日の党会合で、消費税減税や給付付き税額控除などを協議する「社会保障国民会議」に、党として参加する意向を表明した。政権側との調整に触れ「会議の運営と議題の在り方について、要請を受け入れてもらったので参加したい」と述べた。国民会議での協議に向け「選挙で訴えた政策の実現につなげる場として、しっかり論戦したい」と語った。