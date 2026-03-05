無資格で女性3人に美容整形手術をしたとして、警視庁生活環境課は5日までに、医師法違反（無資格医業）容疑で、職業不詳チー・チャン・コ容疑者（41）＝東京都小金井市＝らミャンマー国籍の男2人を逮捕した。同課によると、容疑を否認。女性3人は手術後に傷が残ったなどと訴え、うち1人が警視庁に相談していた。逮捕容疑は昨年5月〜今年2月、都内の雑居ビルなどで、医師でないのに、ミャンマー国籍の30代女性3人にまぶたの切開