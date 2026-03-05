3月8日（日）、特別番組『羽鳥×指原 ご当地！推しメシツアーコレ福岡に来ないと食べられませんけど！』が放送される。同番組は、故郷を離れ東京で活躍している各界の著名人たちが激推しする「ご当地推しメシ」に舌鼓を打ちながら、故郷の（秘）トークや推しメシに込められた想いを深掘りする郷愁グルメトークバラエティ。過去4回放送してきたが、今回の舞台はもつ鍋・焼鳥・とんこつラーメンなど、数々の名物グルメがある福岡県