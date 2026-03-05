B1リーグの群馬クレインサンダーズは3月5日、特別指定選手として加入していた十返翔里（東海大学1年）の活動期間が、3月8日をもって終了することを発表した。 現在19歳の十返は、193センチ86キロの体格を誇るシューティングガード兼スモールフォワード。八王子学園八王子高校時代の昨シーズン、練習生を経て特別指定選手として群馬に加わると、今シーズンも1月に2年連続と