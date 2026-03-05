リバーエレテックが３日ぶり急反騰、一時１６％高の６３６円に駆け上がる場面があった。電子機器の制御に使う水晶振動子で高実績を誇る水晶製品専業メーカーで、電子ビーム封止工法などの独自技術で業界他社と一線を画している。 弾性波素子技術を駆使した同社の看板製品「ＫｏＴカット水晶デバイス」は、生成ＡＩの普及加速でニーズが急速に高まっている高速通信や、高度なクオリティが求め