ＪＤＳＣが後場に入り買いを集め、ストップ高の８９２円カイ気配となっている。正午ごろ、アマゾンウェブサービスジャパン（東京都目黒区）が提供する「フィジカルＡＩ開発支援プログラム」に採択されたと発表しており、今後の事業展開への期待感から買われているようだ。 同プログラムは、Ｖｉｓｉｏｎ－Ｌａｎｇｕａｇｅ－Ａｃｔｉｏｎ（ＶＬＡ）をはじめとしたロボット基盤モデルの開発を支援す