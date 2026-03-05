「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日正午現在でＫＯＫＵＳＡＩＥＬＥＣＴＲＩＣが「買い予想数上昇」３位となっている。 ５日の東証プライム市場で、コクサイエレが５日ぶりに反発。同社は半導体製造装置を手掛けており、ウエハーを成膜する装置を強みとしている。２６年３月期の連結営業利益は前期比２４．４％減の３８８億円の見通しだが、市場には４００億円台への上方修正観測