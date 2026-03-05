午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４３４、値下がり銘柄数は１４３、変わらずは１３銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に鉱業、銀行、保険、卸売、石油・石炭、精密機器など。値下がりはその他製品のみ。 出所：MINKABU PRESS